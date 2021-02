Gabon: des terres agricoles désormais disponible

Ce mercredi 10 février 2021, le ministre de l’Agriculture Biendi Maganga Moussavou a lancé les souscriptions à l’accès aux zones agricoles à forte productivité (ZAP) à l’endroit de toutes les catégories d’agriculteurs. En étroite collaboration avec la Commission nationale d’affectation des terres , plus de mille hectares de terres cadastrées et sécurisées deviennent disponibles.

Pour dynamiser la production locale et encourager la population gabonaise à consommer ce qu’elle produit, le ministère de l’Agriculture met à disposition des Agripreneurs un peu plus de milles hectares de terres cadastrées et sécurisées. Tout en respectant l’écosystème, l’environnement, la population environnante, la préservation des cours d’eau, la faune et la flore.

L’objectif du chef de l’Etat est de moderniser l’agriculture et de faire en sorte qu’elle puisse s’organiser dans le cadre d’un système alimentaire qui permettrait à grande échelle de nourrir les Gabonais. « Nous disposons de terres cadastrées et sécurisées assorties à une agriculture moderne et éco responsable que nous proposons à nos citoyens et nos investisseurs », a expliqué le ministre de l’Agriculture.

Selon Biendi Maganga Moussavou, l’objectif est de faire en sorte que les intéressés qui auront souscrit aujourd’hui, puissent bénéficier de leurs terres à partir du mois de juin. Et à ce moment, ils pourront ainsi bénéficier de semences à haut rendement pour pouvoir commencer l’aménagement et la culture de leurs terres.

Joyce Marla Djokounda

Stagiaire