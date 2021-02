Gabon: des sanctions en perspective contre deux agents coupables de bavure policière

C’est l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha en marge d’une visite effectuée à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime en compagnie de son collègue de la Défense nationale Michael Moussa Adamo. Une annonce qui fait suite à la multiplication de cas de dérapage et de bavures dont se seraient rendus coupables les agents des forces de l’ordre.

Engagé dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, les Forces de sécurité et de défense n’ont de cesse de faire l’objet de récriminations de la part des populations. Occasion pour Lambert Noël Matha et Michael Moussa Adamo, en visite dans les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Maritime, de revenir sur les nombreuses bavures enregistrées ces dernières semaines.

Ainsi, à Port-Gentil, si les deux ministres sécuritaires ont salué le professionnalisme qui a caractérisé les troupes sur le terrain depuis près d’un an dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ils ont insisté sur la rigueur et les sanctions qui seront infligées pour les éléments coupables de dérapages et autres bavures. C’est le cas notamment pour deux agents qui auraient été impliqués dans ce type d’acte.



« Il s’est passé deux évènements malheureux ici à Port-Gentil, deux de vos collègues ont commis des actes répréhensibles. Ils seront sanctionnés pour ces actes, car les hommes en uniforme sont des hommes d’honneur », a martelé le ministre de l’Intérieur.