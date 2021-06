Gabon: des questions politiques au menu de la rencontre entre Eyeghe Ndong et Ali Bongo

Ce mercredi 9 juin 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais du Bord mer, l’opposant Jean Eyeghe Ndong, membre de la Coalition pour la nouvelle République (CNR) chapeautée par Jean Ping. Au menu de la rencontre entre les deux hommes, les questions de politique intérieure et personnelles.

Après René Ndemezo’o Obiang le mercredi 24 mars dernier, le tour est revenu aujourd’hui, à l’ancien Premier ministre Jean Eyeghe Ndong d’être reçu par Ali Bongo Ondimba. Une rencontre politique qui a eu lieu à la présidence de la République et qui intervient dans un contexte de décrispation du climat politique tendu depuis la présidentielle du 27 août 2016.

« J’ai été Premier ministre dans ce pays, sous la présidence d’Omar Bongo Ondimba. C’est à ce titre là, que j’ai pris la responsabilité de rencontrer Monsieur Ali Bongo Ondimba », a précisé Jean Eyeghe Ndong au sortir de son audience. Rappelant les divergences politiques qui ont eu lieu entre les deux personnalités, le dernier Premier ministre d’Omar Bongo Ondimba a rappelé que sa rencontre avec son ancien ministre de la Défense nationale s’inscrit dans le cadre des consultations politiques qu’obligent sa fonction de président de la République.

« Vous savez aussi que nous avons eu des divergences politiques. Mais cela n’empêche pas que les Gabonais se parlent et se rencontrent pour le bien du pays. Donc le reste je ne peux pas vous le dévoiler », a-t-il martelé. Et cela, sans dévoiler le « contenu exhaustif de leur conversation qui n’aura été que politique et personnelle », selon l’ancien Premier ministre.