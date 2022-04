 Gabon: des ONG et associations outillées dans la lutte contre le paludisme 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 14 avril dernier, au Centre national de lutte épidémiologique de Nkembo se tenait un séminaire de formation au profit des ONG et associations organisé par le programme national de lutte contre le paludisme ( PNLP ). Objectif, renforcer leurs capacités pour mieux lutter contre le paludisme au sein de leurs communautés.

C’est en prélude à la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril qu’un recyclage dédié aux ONG et associations a été organisé par l’organisme chargé de la lutte contre cette pandémie au Centre national de lutte épidémiologique de Nkembo le 14 avril dernier . En effet, ce séminaire vient enrichir leurs connaissances et mieux les outiller pour la lutte contre le paludisme.

Il faut souligner que le paludisme demeure la principale cause d’absence en milieu scolaire et professionnel au Gabon. Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé ( OMS) publié en 2019, 797 278 cas avaient été recensés, avec un nombre de décès estimé à 591. Soit trois fois supérieur à ceux dus à la covid-19 en deux ans, avec comme cible principale les enfants de moins de 5 ans.

A noter que durant la période de la crise sanitaire liée à la Covid-19, bon nombre de personnes ont tourné le dos aux structures sanitaires, pour s’adonner à l’auto médicamentation et les pharmacies par terre. L’idéal à présent est de revenir vers les centres de santé pour bénéficier d’un bon diagnostic et un traitement adéquat .’D’où l’importance de redoubler d’efforts dans la prévention en matière de lutte contre le paludisme, le diagnostic et surtout la prise en charge.