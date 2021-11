Gabon: des oeuvres sur le Bwiti signées Atome Ribenga désormais disponibles en ligne

Ecouter cet article Ecouter cet article

Acteur phare de la valorisation de la culture, maître Atome Ribenga compte faire connaître au niveau international la tradition Bwiti. C’est à cet effet que ce dernier a annoncé ce lundi 08 novembre 2021 par le biais d’un communiqué de presse, la disponibilité en ligne d’œuvres sur ce rite initiatique dont il est affirmé qu’il revient des pygmées.

Si jusqu’ici il était reproché aux « Bwitistes » de ne pas écrire sur leur tradition, maître Atome Ribenga vient changer la donne. A cet effet, cette figure emblématique de la culture du terroir a publié l’ouvrage intitulé « ​​La Tradition Bwitiste au Gabon » afin de changer la donne. Ainsi dans son œuvre, l’auteur emmène le lecteur dans un monde plein de mystères et trop souvent mal perçu du public qui le diabolise.

Pour maître Atome Ribenga, cet ouvrage est l’occasion pour les lecteurs de mieux appréhender le rite Bwiti. « La tradition Bwitiste est donc une branche de la tradition spirituelle originelle (la tradition primordiale) dont les connaissances ont été communiquées et adaptées aux pays africains noirs (entre autres). C’est pour cela que les traditions spirituelles africaines, quoique de pratiques extérieures différentes, ont entre elles et les traditions spirituelles Occidentales, celles du Moyen-Orient et celles de l’Extrême-Orient, une même base spirituelle. C’est seulement le mode de transmission qui change », peut-on lire dans l’œuvre publiée.



Ainsi, pour toute personne souhaitant se procurer l’ouvrage « ​​La Tradition Bwitiste au Gabon », mais également huit autres du même auteur. Dès le lundi 08 Novembre 2021, sur le site www.atomeribenga.com, certaines œuvres littéraires de maître Atome Ribenga seront disponibles au format e-book avec possibilité de régler grâce aux différents paiements électroniques. Une initiative que devraient soutenir les autorités pour une valorisation à plus grande échelle et dans l’optique de faire découvrir le rite initiatique Bwiti hors de nos frontières.