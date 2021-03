Gabon: des munitions de guerre, des préservatifs, du cannabis et des armes saisis au collège de Melen

L’insécurité en milieu scolaire semble avoir de beaux jours devant elle au Gabon. La preuve avec l’opération de contrôle de 3 jours effectuée au collège évangélique de Mélen de Libreville et qui a abouti à la saisie de plusieurs objets prohibés notamment une arme, des munitions de guerre, du cannabis et plusieurs objets contondants et dangereux.

Le mercredi 03 mars dernier, une fouille de 3 jours avait débuté auprès des élèves. Cette opération qui s’est achevée le vendredi 05 mars dernier avait pour but de combattre l’insécurité grandissante au sein des établissements scolaires. Au terme de celle-ci, de nombreux objets n’ayant pas leur place en milieu scolaire ont été saisis.

« Nous avons fait des saisies importantes entre autres une arme, une munition de guerre, de la drogue, des objets très pointus, des préservatifs, des objets cosmétiques… tout cela est prohibé », a déclaré le superviseur de l’établissement protestant Michel Ndoungou.



Ces découvertes insolites n’étonnent plus dans un pays où les violences entre élèves sont devenues légion. Des découvertes qui ne manquent pas de susciter des interrogations au sein de l’opinion. Comment une arme et des munitions se sont-elles retrouvées entre les mains de ces élèves ? Et dans quel but? Des questions auxquelles devront répondre les parents qui ont été convoqués par l’établissement.