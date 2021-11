Gabon: des militants du RPM et du CLR rallient le PDG avec armes et bagages

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche des prochaines échéances électorales prévues en 2023, le paysage politique semble connaître quelques remous. La preuve avec l’annonce le samedi 27 novembre dernier du ralliement au Parti démocratie gabonais (PDG) par plusieurs militants du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) et du Centre des libéraux réformateurs (CLR) qui ont motivé leur décision par la léthargie dans laquelle semblent être plongées ces deux formations politiques.

Le « parti de masse » aurait-il le vent en poupe ces derniers temps? C’est en tout cas le sentiment qui se dégage au vu de la vague de ralliements enregistrée ces derniers mois. Ainsi, ceux des personnalités tel Frederic Massavala, Féfé Onanga ou des partis politiques tel que Démocratie nouvelle, les Sociaux démocrates gabonais (SDG) ou encore le Rassemblement pour la restauration des valeurs (RV), le tour est revenu Guy Gervais Meye M’Ayong, élu local RPM au 4e arrondissement de Libreville et cinq autres militants du RPM et du CLR d’annoncer leur adhésion au PDG.

Il faut dire que pour justifier leur départ, ces derniers révèlent qu’il « fait suite à un certain nombre d’actions négatives qui s’opposent à [leur] vision pour le développement du Gabon », et affirment avoir été séduits par l’idéologie du parti d’Ali Bongo Ondimba, « qui prône le dialogue, la tolérance, la paix, l’unité nationale et la fidélité ».

« Nous sommes convaincus que l’avenir du Gabon passe par la solidarité des fils et filles de notre nation », estime Guy Gervais Meye M’Ayong. Des ralliements qui pourraient se multiplier à l’approche des prochaines élections.