Gabon: des militants du CAC rejoignent l’Udere avec armes et bagages

C’est par le biais d’une déclaration rendue publique le samedi 30 janvier dernier que les militants de la coordination départementale de la Lombo-Bouenguidi du parti Conscience Action et citoyenne (CAC) ont annoncé leur démission de cette formation politique. Occasion pour ces derniers d’annoncer dans la foulée de cette défection, leur adhésion à l’Union démocratique et Républicaine (Udere).

Si depuis plusieurs mois le parti de Victor Missanda a le vent en poupe, ce succès vient une fois de plus de se concrétiser avec l’arrivée de nouveaux militants en province du parti CAC, qu’ils ont décidé de quitter avec armes et bagages. C’est d’ailleurs par la voix du président de la coordination départementale de La Lombo Bouenguidi Sébastien Mangouala que l’annonce a été officialisée. Une décision qui selon les démissionnaires aurait été prise « après multiples réflexions et pour des raisons personnelles ».

« Nous, membres et sympathisants de Conscience action et citoyenne de la coordination départementale de la Lombo Bouenguidi (…) prenons en toute âme et conscience, la décision de démissionner de ce parti politique », ont-ils martelé. Profitant de cette tribune les désormais anciens militants du CAC, ont annoncé leur adhésion à l’Union démocratique et républicaine, parti dont selon eux « l’idéologie et l’engagement au sein de la majorité républicaine et sociale pour l’émergence, sont en phase avec nos convictions et nos valeurs cardinales ».

Ces nouvelles adhésions constituent une véritable aubaine pour l’Union démocratique et Républicaine qui depuis plusieurs mois s’est lancée dans une vaste campagne d’installation de ses organes de base et de recrutement de nouveaux militants.