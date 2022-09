Gabon: des meubles haut de gamme fabriqués à la ZERP de Nkok désormais sur le marché

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une annonce publiée récemment que la société Gabon special economic zone (GSEZ), joint venture entre le groupe Arise et l’État du Gabon, a annoncé se lancer dans la création des meubles « Made in Gabon ». Une initiative qui contribuera à la mise en place d’une industrie écologiquement durable pour le pays et sa population.

En effet, cette annonce intervient au moment où le gouvernement accentue sa promotion du made in Gabon et constitue donc une avancée significative dans ce projet. Un bel exemple de valorisation des produits fabriqués à partir de nos essences de bois nobles tout en respectant l’environnement et la nature.

Fabriquée à Nkok au Gabon, la marque Akiba propose des pièces uniques, soigneusement sélectionnées et travaillées au sein de la GSEZ. « Découvrez Akiba Furniture, marque pionnière dans la fabrication et la commercialisation de meubles en bois haut de gamme, fabriqués à partir d’essences de bois nobles, combinant un design contemporain et de tradition gabonaise », indique le communiqué de la GSEZ.



Akiba qui signifie merci en langue Fang, est un modèle clair de la manière avec laquelle l’entreprise Arise met en valeur les meubles haut de gamme produits au Gabon afin de créer un nouveau marché de meubles. Un mobilier qui met en valeur nos ressources forestières.