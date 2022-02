Gabon: des membres du cabinet d’Ali Bongo convoqués par la justice française

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’information relayée ces dernières 24 heures par le journal Africa Intelligence. En effet, selon ce média, plusieurs convocations auraient été délivrées par la juge d’instruction française Elodie Meryanne à l’encontre de certains membres de l’actuel cabinet du président de la République et des membres de l’administration judiciaire et pénitentiaire dans le cadre de la plainte déposée en janvier 2020 par l’ancien directeur de cabinet Brice Laccruche Alihanga et son frère Grégory Laccruche.

En effet, c’est en mai 2021, que la juge a émis, une commission rogatoire, suivie de plusieurs convocations. Des convocations qui ont abouti à l’audition le 07 février dernier du Conseiller spécial chargé de la communication présidentielle Jessye Ella Ekogha qui s’est rendu au sein du cabinet du juge d’instruction en qualité de témoin.

Autres personnalités qui auraient également été convoquées l’ancien procureur de la République Olivier N’Zahou, actuellement avocat général à la Cour d’appel judiciaire de Franceville, et l’actuel procureur de la République André Patrick Roponat. Selon le site Gabonreview, le premier cité assure n’avoir jamais été notifié de quoi que ce soit dans ce cadre.

Il faut souligner que cette série de convocations intervient à la suite des dénonciations faites par les avocats de Brice et Grégory Laccruche Alihanga concernant le traitement subi par leurs clients au sein de la prison centrale de Libreville.