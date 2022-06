Gabon: des membres de la communauté LGBTQ+ dépistés au VIH/Sida dans 6 provinces

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le nouveau rapport des Nations unies 2021 pour le compte du Gabon révèle que l’une des populations les plus difficiles d’accès notamment la communauté LGBTQ+ a fait l’objet d’une attention particulière dans le contexte de la covid 19. En effet, au cours de l’année cette communauté a bénéficié des dépistages contre le VIH/Sida dans 6 des 9 provinces que compte le pays.

C’est pour lutter efficacement contre le VIH/Sida que l’ONUSida au Gabon en partenariat avec l’association santé plus pro humanitus a initié plusieurs actions entre autres les sensibilisations et les mobilisations en faveur des communautés LGBTQ+ à travers le pays. Une action qui a permis de réaliser des dépistages volontaires au VIH et la prise en charge de plusieurs membres de cette communauté avec pour objectif de venir en aide à cette population difficile d’accès.

Cependant, cette vaste campagne de dépistage des personnes de la communauté LGBTQ+ n’aura pas permis de déterminer avec exactitude le nombre de séropositifs issus de ladite communauté. Une situation qui suscite des interrogations, pourquoi ses chiffres ne sont-ils pas connus? La préservation de telles données n’expose t-elle pas la population à des risques de contamination?

Ces différentes actions menées par l’ONUSida, viennent une fois de plus permettre de renforcer les services de bases à l’endroit des plus vulnérables surtout durant le contexte de la Covid-19. Soit environ 20% des personnes vivant avec le VIH qui sont vulnérables et économiquement faibles.

