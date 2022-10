Gabon: des maisons détruites après des éboulements au PK8 et à la Cité mebiame

Ecouter cet article Ecouter cet article

La pluie diluvienne qui s’est abattue sur Libreville dans la nuit du mercredi 26 au 27 octobre 2022 n’a pas été sans conséquences pour les populations. Au PK8 le cauchemar refait surface avec la poursuite d’éboulements de terre. Même scénario à la Cité Mebiame où une maison a été détruite partiellement.

Depuis ce matin, une dizaine de familles se questionnent sur comment elles vont passer la nuit à la belle étoile. Et pour cause, des éboulements de terre ont poursuivi leur rôle dévastateur sans perte en vie humaine cette fois-ci. Les populations du quartier derrière le marché banane crient à l’injustice et l’inconsideration des pouvoirs publics et ce, malgré les assurances du gouvernement.

« Le Chef de l’État est venu faire quoi ? Constater les morts et repartir vivre sa vie? Il a donné des instructions. Qu’est-ce qu’on fait ? Faut-il qu’on meurt tous pour qu’ils voient que ce n’est pas une affaire d’une famille endeuillée uniquement mais bien de plusieurs centaines qui sont en danger de mort permanente », a déploré Ezéchiel, étudiant et riverain de la zone accidentée.

Même son de cloche à la Cité Mebiame précisément avant l’école publique. Là-bas un compatriote du nom d’Eric Dieudonné n’a eu que les yeux pour pleurer face aux dégâts des éboulements de terre. Sa demeure a été fortement endommagée. Les images se passent de commentaires. À découvert, ses effets n’ont tous été emportés que grâce à sa bravoure. Une situation des plus inconvenantes pour ce père de famille désemparé.