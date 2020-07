Gabon: des leaders religieux «réaffirment leur refus catégorique de la dépénalisation de l’homosexualité»

C’est réunis ce mercredi 1er juillet 2020 à l’occasion d’une conférence de presse que les leaders des communautés pentecôtistes et charismatiques de réveil ont tenu à réitérer leur position sur la question de la dépénalisation de l’homosexualité au Gabon. En effet, ces derniers ont réaffirmé leur refus catégorique à la modification de l’alinéa 5 de l’article 402 du Code Pénal nouveau.

« Les leaders des communautés pentecôtistes et charismatiques de réveil réaffirment unanimement leur refus catégorique de dépénalisation de l’homosexualité au Gabon sans expression démocratique véritable », a déclaré Le Pasteur Dr. Jude Benjamin Ngouwa durant la conférence de presse tenue ce mercredi 1er juillet 2020. Une façon de rappeler au gouvernement que la position des hommes de Dieu reste inchangée malgré la validation de la dépénalisation de l’homosexualité par les deux chambres du parlement.

Une décision qui découlerait de plusieurs faits. Au nombre desquels l’inconsidération manifeste du gouvernement vis-à-vis de l’église, avant et pendant l’adoption du texte querellé. « Chers concitoyens, cette situation nous donne un sentiment de marginalisation sur les questions concernant directement nos croyances et notre culture, nous ne l’acceptons pas », a-t-il martelé dénonçant la démarche non participative du gouvernement.

Il faut dire que ce ne sont pas les recommandations et les interpellations qui manquent à l’appel. Puisque presque toutes les confessions religieuses se sont exprimées, à l’exception des hautes autorités de l’islam. Dans la quasi-totalité des sorties médiatiques, les leaders religieux appelaient à une concertation générale et démocratique. Une main tendue que ne semble pas disposé à saisir Julien Nkoghe Bekale qui se félicite du vote par le parlement dudit projet de loi.