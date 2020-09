Gabon: des leaders religieux menacent d’organiser des sit-in pour exiger la réouverture des lieux de culte

S’achemine–t-on vers un bras de fer entre les leaders religieux et le gouvernement? C’est la question qui taraude les esprits au vu de la montée de tension perceptible après le maintient pour le moins inexpliqué de la fermeture des lieux de culte. C’est dans cette optique que le prophète Max Alexandre Ngoua a annoncé l’organisation de sit–in devant les locaux du ministère de l’Intérieur pour exiger la réouverture des lieux de culte.

Alors que le gouvernement avait donné des assurances pour une réouverture des lieux culte, et ce malgré la visite d’inspection de ces structures par le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha et celui de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, pour se rendre compte de l’effectivité du respect des mesures barrières, la réalité est tout autre. En effet, avec la prorogation, pour 45 jours, des mesures restrictives et leur renforcement il y a quelques jours, cette éventualité semble désormais écartée.

Selon l’hebdomadaire L’Aube, dans son n°300 de ce lundi 07 septembre 2020, la réouverture des structures religieuses pourrait intervenir au mois d’octobre. De quoi révolter les leaders religieux qui voient dans cette idée, une volonté du gouvernement d’affaiblir, voire de tuer les organisations religieuses. Une situation que le prophète Max Alexandre Ngoua n’a pas manqué de dénoncer ouvertement.

A cet effet, « l’homme d’Église propose dans les toutes prochaines semaines, la tenue des sit–in journaliers et pacifiques devant les locaux du ministère de l’Intérieur et envisage une grève de la faim qui va se tenir sur le trottoir dudit ministère », peut-on lire dans l’hebdomadaire. Dans le même ordre d’idées, le prophète n’écarte pas l’idée, de l’organisation des campagnes d’évangélisation avec mégaphone dans les marchés de la capitale.