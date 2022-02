Gabon: des kits scolaires complets offerts par OCT à 60 enfants de femmes handicapées

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une visite effectuée le 23 décembre 2021 que le board de la société portuaire Owendo Container Terminal (OCT) s’est rendu au siège de l’Amicale des Femmes handicapées du Gabon (AFHG). Objectif apporter un peu de sourire à cette frange de la population en procédant à la remise de kits scolaires à 60 enfants en âge d’apprendre mais qui ont eu du mal à débuter les cours faute de moyens.

Fidèle à son engagement citoyen auprès des personnes nécessiteuses, Owendo Container Terminal a une fois de plus redonné le sourire à plusieurs dizaines de jeunes enfants qui rencontraient toutes les difficultés du monde à suivre convenablement les cours. Saisie par l’urgence de la situation, un important don en matériel didactique a été remis aux représentants de l’Amicale des Femmes

Handicapées du Gabon.

Ces derniers n’ont pas manqué de traduire leur satisfaction en chants et en paroles à l’endroit de leur bienfaiteur. « L’association est très heureuse d’avoir reçu ce don qui va permettre de soulager les familles et d’offrir à nos enfants le matériel scolaire nécessaire pour poursuivre leur apprentissage » a précisé Julie Nkare Nzoghe, Présidente de l’AFHG. Pour sa part, le Directeur général de l’OCT a tenu à rappeler l’intérêt de ce type d’actions solidaires.

« En tant qu’entreprise responsable, nous attachons beaucoup d’importance à renforcer nos relations avec les parties prenantes locales et soutenir en particulier les ONG et les associations de proximité qui œuvrent en faveur de la jeunesse, axe prioritaire de notre politique de mécénat. Ce don s’inscrit dans la continuité de nos engagements et traduit ainsi notre volonté de prendre part au développement des communautés environnantes » a déclaré Laurent Goutard.

Faut-il rappeler que des actions similaires ont été menées par l’OCT notamment la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’autonomisation des jeunes ou encore les actions visant à préserver l’environnement. Avec ce don en kits scolaires, cet acteur majeur de la chaîne logistique du pays via la manutention de conteneurs se révèle davantage comme une société citoyenne. Une initiative qui s’inscrit dans le déploiement manifeste de sa responsabilité sociale des entreprises (RSE).