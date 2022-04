Gabon: des kiosques mobiles pour autonomiser financièrement les femmes

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un projet essentiellement mis en place par la Société gabonaise de transformation agricole et de développement rural (Sotrader)au bénéfice des femmes. Ce mardi 5 avril 2022, 4 femmes ont pu rentrer en possession de leurs kiosques mobiles équipés pour les aider à devenir autonomes.

L’autonomisation des femmes est très importante pour leur développement social et économique ainsi que pour la croissance de l’économie du pays en général. Fort de ce constat, la Société gabonaise de transformation agricole et de développement rural s’engage à jouer un rôle majeur dans le soutien aux femmes gabonaises.

A la différence des kiosques fixes, le kiosque mobile va permettre aux commerçantes de booster leurs ventes en partant d’un point A à un point B tout en ciblant une potentielle clientèle. Ce projet intègre concrètement la « politique de vente de proximité » que Sotrader ambitionne de mettre en place. Axé essentiellement sur les femmes, il vise à les accompagner dans leurs activités génératrices de revenus et les aider à devenir financièrement autonomes.

Pour mettre en place ce projet, Sotrader a tenu compte des compétences et aptitudes spécifiques à ce type d’activité en apportant aux bénéficiaires une formation appropriée. « J’ai suivi des cours pendant un mois pour apprendre à conduire ce kiosque mobile », a laissé entendre Léone Katia, une des bénéficiaires. Une autre bénéficiaire fait tout de même savoir que la tâche n’a pas été facile. « Il était prévu que nous soyons 10 femmes bénéficiaires pour le lancement, mais au fur et à mesure que la formation évoluait, beaucoup ont désisté à cause du risque encouru », a-t-elle dit.

Comme pour les points et les kiosques graines, les procédures de ravitaillement des kiosques mobiles restent les mêmes. Les vendeuses s’approvisionnent chez Sotrader qui leur fournit des produits vivriers issus des productions agricoles locales. Un partenariat gagnant gagnant qui vient assurer un bénéfice équitable pour chaque personne impliquée dans la chaîne de valeur.