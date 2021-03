Gabon: des journalistes édifiés sur les droits de l’Homme et la déontologie

Outiller les journalistes et autres participants sur les notions et principes des droits de l’Homme, accroître leur niveau de compréhension sur les instruments internationaux des droits de l’Homme, dans le but de les promouvoir auprès des populations. Tels sont les objectifs de l’atelier de formation organisé les 16 et 17 février 2021 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à la Maison Georges Rawiri qui abrite Gabon Televisions.

En effet, cette formation s’inscrivait dans le cadre des partenariats entre les organes de presse, les institutions étatiques et les Organisations non gouvernementales (ONG) de promotion et de défense de droits de l’Homme. Tenue pendant 2 jours, ladite formation a mis un accent particulier sur le rôle fondamental que jouent les hommes et femmes de média dans la protection des droits de l’Homme au Gabon.

Occasion pour la directrice générale de la Communication Hermine Otounga Souna de relever le rôle central des questions des Droits de l’Homme dans l’exécution des politiques publiques, mais surtout du rôle que doivent jouer les médias. « Vous pouvez mesurer l’étendue de la mission qui vous incombe désormais. Parce qu’à l’issue de cette formation, vous devenez les ambassadeurs des droits de l’Homme auprès de vos rédactions respectives. Je formule le vœux que cette formation ne soit que le début d’un long cheminement dans la maîtrise des droits de l’homme », a-t-elle indiqué.



Lors des échanges avec les formateurs, les journalistes ont pour leur part soulevé les nombreuses problématiques en lien avec leur profession, notamment celles concernant la liberté d’expression et de la presse au Gabon, un droit universel résumé dans l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du citoyen de 1948.