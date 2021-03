Gabon: des investisseurs tchadiens intéressés par le secteur agroalimentaire

Présents ce mercredi 17 mars 2021 au sein de la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok, des investisseurs tchadiens ont pu identifier différentes opportunités d’affaires, notamment dans les secteurs bois et agroalimentaire. C’est d’ailleurs dans ce dernier précisément, qu’Adoum Oumar, PDG de la société Gamar Food and Services qui conduisait la délégation, entend investir dans un avenir relativement proche.

Le changement de paradigme opéré ces derniers mois par les nouveaux responsables de l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements (ANPI) à travers le guichet d’investissements, commence peu à peu à attirer des investisseurs de la sous-région. Désireux de saisir les opportunités existantes au Gabon, ces derniers, à l’image de la délégation tchadienne présente récemment au sein de l’Autorité Administrative de la ZES de Nkok, entendent passer à la vitesse supérieure.

En effet, consciente du potentiel gabonais dans le domaine du bois et de l’agroalimentaire notamment, la délégation tchadienne conduite par Adoum Oumar, PDG de Gamar Food and Services spécialisée dans l’Agroalimentaire et en cours d’installation dans le pays, a pu apprécier le dynamisme d’une ZES de Nkok qui fait de plus en plus d’émules.

Accompagnés des chargés d’affaires du guichet unique de l’ANPI, les investisseurs tchadiens qui en ont profité pour visiter successivement la société Star Ply Gabon et le centre d’exposition des meubles de la ZES de Nkok, ont en plus de se montrer dithyrambiques envers leurs hôtes, ont souligné leur volonté d’investir dans ces domaines.