Gabon: des investisseurs russes en visite de prospection à l’ANPI

Dans la poursuite de son ambition de catalyser les investissements dans l’ensemble des secteurs d’activités porteurs de notre écosystème, l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI) à travers son directeur général adjoint Steeves Tsounghat, a reçu ce mardi 7 décembre, une délégation d’hommes d’affaires russes. Conduite par Oleg Ozerov, ambassadeur Itinérant chargé du Secrétariat du Forum du Partenariat « Russie-Afrique », celle-ci a notamment pu cerner les potentialités dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications.

En reconquête sur le continent après des années en retrait, la Russie poursuit son ambition d’investir un continent en pleine mutation. Disposant de moyens colossaux, les opérateurs russes multiplient les pistes notamment celles menant au Gabon. C’est donc dans ce contexte que se sont entretenus ce mardi 7 décembre, une délégation d’hommes d’affaires russes conduite par Oleg Ozerov, et le directeur général adjoint de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), Steeves Tsounghat, en l’absence du directeur général Ghislain Moandza Mboma présent à l’exposition universelle de Dubaï.

En effet, autour d’opérateurs dont la société Uralkali spécialisée dans la production de potasse, Uralchem fabricant de produits chimiques, Power Machines, l’un des leaders mondiaux de l’industrie des centrales électriques, Concern Granit, développeur, producteur et fournisseur d’équipements de télécommunication et de systèmes d’information et de contrôle, ou encore S.A Supertel, constructeur de camions tout-terrain, le représentant de l’ANPI et l’ambassadeur itinérant Russe, ont peaufiné ce qui pourrait aboutir à un nouveau partenariat.

Au-delà d’une simple visite de prospection qui aura notamment permis à la délégation russe de prendre connaissance du large éventail d’opportunités d’affaires qu’offre le Gabon, notamment dans les secteurs de l’exploitation minière, de l’agro-alimentaire et du transport, cette entrevue aura eu le mérite de renforcer les liens entre les deux pays dans la perspective d’élaborer de nouveaux axes de collaboration avec le secteur privé gabonais.

A noter que cette visite d’exploration de l’ensemble des potentialités d’affaires et d’investissements qu’offrent les deux pays, intervient quelques mois à peine après le sommet Russie-Afrique qui s’était tenu à Sotchi, et qui avait permis à la délégation gabonaise conduite par Ghislain Moandza Mboma et Alain Ba Oumar, de concrétiser une entente stratégique avec le conseil d’Affaires Russie-Afrique.