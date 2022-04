Gabon: des investisseurs cambodgiens intéressés par le secteur de l’Aquaculture

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir échangé le 29 mars à Phnom Penh, avec son homologue cambodgien chargé du commerce, le ministre Yves Fernand Manfoumbi a reçu en audience, quelques heures après, un groupe d’investisseurs cambodgiens. Ce groupe d’hommes d’affaires a la volonté d’investir dans les secteurs agrosylvo-pastoral et halieutique dans notre pays et envisage une coopération économique et commerciale.

En déplacement depuis le lundi 21 mars dernier à Ho Chi Minh au Vietnam, dans le cadre de la Mission économique et commerciale de la francophonie qui se tient au Vietnam et Cambodge du 21 au 30 mars 2022, le ministre du commerce, Yves Fernand Manfoumbi a mis à profit son séjour pour rencontrer différents investisseurs de ces pays et dans divers secteurs.

Ainsi, dans la journée du 29 mars 2022, après avoir été reçu par son homologue du Cambodge en charge du commerce, Pan Sorasak, avec qui il abordé plusieurs questions d’ordre économiques, Yves Fernand Manfoumbi a échangé à Phnom Penh, avec un groupe d’investisseurs cambodgiens, qui souhaite s’installer au Gabon et investir dans le secteur de l’agrosylvo-pastoral et l’aquaculture. Deux activités que les cambodgiens veulent développer dans notre pays et qu’ils ont longuement présentées au membre du gouvernement.

En effet, l’agro-sylvo-pastoralisme est une activité de production qui associe par le pâturage des espaces de natures différentes, des espaces cultivés et des zones de parcours, boisées ou non boisées. L’agro-sylvo-pastoralisme peut, dans certains cas, être inclus dans la définition de l’agroforesterie. Quant à l’aquaculture, c’est une activité très développée au Cambodge et joue un rôle important dans la sécurité alimentaire. Les Cambodgiens sont parmi les plus gros consommateurs de poissons d’eau douce au monde. Ils envisagent donc une coopération économique et commerciale avec le Gabon.