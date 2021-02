Gabon: des femmes de la majorité et de l’opposition édifiées sur le leadership en politique

Le Reseau Femme lève-toi (Reflet) en partenariat avec le Fonds des Nations-Unies pour la Démocratie (FNUD) va organiser du 15 février au 3 juin 2021, une caravane nationale pour le renforcement du leadership et de l’engagement politique des femmes au Gabon. Un projet de femmes pour les femmes qui vise à rendre ces dernières complètement autonomes et capables de prendre part au processus décisionnel dans le pays.

Démarche participative visant au renforcement des capacités de leadership des femmes tout en promouvant l’autonomisation de la femme gabonaise, cette caravane nationale organisée par le Réseau Femme lève-toi (Reflet) avec le concours du Fonds des Nations-Unies pour la Démocratie (FNUD) compte se déployer dans quatre provinces, à savoir l’Estuaire, la Ngounie, l’Ogooué Maritime et le Woleu-Ntem.

Selon Christiane Nsa, secrétaire générale du Réseau Femme Lève toi par ailleurs formatrice, cette formation entièrement gratuite s’appuie sur 3 principaux modules, à savoir le leadership et compétences de vie courante, l’engagement politique des femmes et la création des activités génératrices de revenus (AGR). Elle est organisée sur la base de différents groupes de formation de 3 jours, qui va s’étendre sur près de 4 mois, afin de donner la possibilité à un grand nombre de femmes de renforcer ses capacités et compétences en leadership.



Le leadership peut se définir comme la capacité d’un individu à influencer les comportements, mener ou conduire d’autres individus dans le but d’atteindre certains objectifs. Ce projet de femmes pour les femmes arrive donc à point nommé, à l’heure où on parle de décennie de la femme gabonaise, pour aider les femmes à être des actrices de la société, et prendre part au processus de prise de décision dans le pays.