Gabon: des fautes graves dans les manuels scolaires du primaire et du pré-primaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Recommandés par le ministère de l’Education nationale dans les cycles primaires et pré-primaires, les manuels scolaires « Super Efficace » édités par les Editions Gabonaises (EDIG) sont depuis quelques jours au cœur d’une polémique. En effet, plusieurs erreurs ont été détectées dans les manuels. Une situation grave qui démontre d’une certaine négligence de la part des personnes en charge de son édition et qui doit interpeller plus d’un.

Depuis plusieurs jours, des captures d’écrans de manuels scolaires circulent sur les réseaux sociaux. En effet, les manuels scolaires « Super Efficace » contenant des fautes graves et des non-sens ont été découverts par les apprenants ayant acheté lesdits manuels. C’est notamment le cas de celui de 2ème année en Français et en étude du milieu, ainsi que le livre Super en Histoire et Géographie de 5ème année.

Une des erreurs a été de constater une augmentation de 1 000 km2 concernant la superficie du Gabon. Laquelle serait passé de 267 667 km2 à 268 667 km2. Autant d’erreurs qui ont suscité la colère de bon nombre de compatriotes qui ont demandé le retrait de ces manuels scolaires du marché pour ne pas entacher la formation de ces élèves.

Le ministère de l’Éducation nationale devrait prendre des dispositions pour pallier cette problématique importante pour l’apprentissage d’enfants censés être l’avenir du pays. Des erreurs qui si elles ne sont pas corrigées pourraient biaiser les informations de tous les apprenants. Gageons que les manuels dysfonctionnels seront retirés du marché et qu’une enquête interne sera ouverte pour que chacun réponde de ces actes.