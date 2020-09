Gabon: des évacuations sanitaires vers la Turquie bientôt possible

Le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu le lundi 7 septembre 2020, l’Ambassadeur de Turquie au Gabon, son Excellence Nilüfer Edem Kaygisiz. Les deux hommes ont passé au crible l’accord de sciences de 2013 avec pour perspective son amélioration notamment en matière d’évacuation sanitaire, de transfert de compétences et de tourisme médical.

La rencontre au sommet entre le ministre de la Santé et l’ambassadeur de Turquie au Gabon ce jour, a été l’occasion pour les deux parties, d’établir leur premier contact depuis la nomination du nouveau membre du gouvernement. En effet, son Excellence Nilüfer Edem Kaygisiz a, non seulement, félicité le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong pour sa promotion dans l’équipe gouvernementale devant mener à bien la politique du chef de l’État Ali Bongo Ondimba en matière de santé publique, mais surtout pour son engagement et son investissement sans faille dans la riposte contre la Covid-19.

Par ailleurs, les deux personnalités ont passé au peigne fin plusieurs points inscrits dans l’accord bilatéral établi en 2013 par les deux pays dans le domaine de la santé. . En effet, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et son hôte ont envisagé redynamiser ledit accord en tenant compte des urgences actuelles. Il s’agit notamment de « la possibilité d’amélioration de cet accord en matière d’évacuation sanitaire, de transfert de compétences et de tourisme médical », précise le communiqué du ministère de la santé.

Pour matérialiser cet axe d’amélioration souhaité par les deux parties, le membre du gouvernement devra cependant fournir une documentation assez exhaustive sur le plan national de développement sanitaire, la Carte sanitaire et l’annuaire statistique. Et ce, afin que la partie turque ait une cartographie des maux qui minent le secteur de la santé.

Il va sans dire que les populations confrontées aux difficultés administratives et techniques pour assurer le transfert de leurs proches, atteints de pathologies nécessitant des interventions chirurgicales à l’étranger, pourront bientôt être soulagées. L’heure n’est donc plus qu’à l’attente.