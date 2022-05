Gabon: des étudiants du Centre de formation de Nkok bientôt assignés pour la maintenance des hôpitaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce jeudi 19 mai 2022 qu’a eu lieu la signature de convention entre le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et le ministre de la Formation professionnelle, Raphaël Ngazouzet. Un accord de partenariat qui permettra aux étudiants du Centre de formation de Nkok de mettre leur savoir au service de la maintenance dans les différentes structures hospitalières du pays.

C’est dans le cadre de l’amélioration des plateaux techniques des structures hospitalières que le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong et Raphael Ngazouzet ont procédé à la signature d’un accord de partenariat. Il s’agit essentiellement d’un échange de compétences et d’expériences pour les étudiants du Centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnels (CIMEF) de Nkok dans le domaine de la santé.

En effet, depuis quelques années la formation professionnelle apparaît comme la solution qui donne la possibilité aux jeunes d’être dotés de l’ensemble de compétences nécessaires à l’exercice d’un emploi. Ce partenariat permettra donc à ces apprenants de renforcer et de perfectionner leurs compétences pour la maintenance des plateaux techniques et des équipements biomédicaux au sein des Hôpitaux du Gabon. « Le scanner marche avec l’électricité, les blocs ont besoin d’électricité et de l’eau pour fonctionner et l’expertise se trouve à la formation professionnelle c’est ce qui explique la signature de cet accord », a déclaré le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong.

Un accord cadre qui réjouit les deux responsables de ces deux ministères dans lequel sont inclus tous les centres professionnelles aussi bien à Libreville que ceux de l’intérieur du pays et qui viendra solutionner le problème d’employabilité chez les jeunes. « Nous avons présentement la première cuvée qui va devoir boucler ses 18 mois, certains auront besoin d’aller en stage car nous sommes à 80% formation pratique et 20% de théorie » a indiqué Raphaël Ngazouzet. Au terme de la cérémonie de signature, le Ministre de la Santé et des Affaires sociales a annoncé pour l’horizon 2023 et conformément aux très hautes instructions du Président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, la création d’une filière de formation de techniciens supérieurs Biomédical au CIMEF de Nkok.

