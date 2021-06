Gabon: des enseignants menacent de boycotter les examens de fin d’année

Ce mercredi 9 juin 2021, plusieurs enseignants tous niveaux confondus, ont décidé de monter au créneau pour réclamer le paiement de leurs vacations du baccalauréat session 2019-2020. Las de prêcher dans le désert, ces derniers ont organisé une haie de protestation devant le Lycée national Léon Mba, où ils ont annoncé un boycott des examens de fin d’année en cas de non–régularisation de leurs situations.

Alors que le cortège présidentiel d’Ali Bongo Ondimba s’apprêtait à passer, plusieurs enseignants du Lycée national Léon Mba ont décidé d’observer une haie de protestation contre le non-paiement de leurs vacations comptant pour le baccalauréat 2020. Preuve que ces encadreurs pédagogiques ont tenu à montrer au numéro 1 gabonais leur exaspération quant à l’indifférence des autorités en charge de la question.

En effet, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, Ministre de l’Education nationale, n’a visiblement pas fait de cette revendication, une de ses priorités. Et ce, en dépit des relances faites par les plaignants auprès de la tutelle alors que s’approche à grands pas cette phase fatidique où les enseignants doivent jouer leur partition dans les examens, notamment le Baccalauréat qui en est le principal.



« C’est du jamais vu mais du venez-voir. Bientôt un an. Un an sans vacations. Pas de vacations, pas de baccalauréat. Et pas de notes de fin d’année. C’est notre mot d’ordre », a indiqué un des enseignants parvenu à notre rédaction. Une énième tension sociale dont se serait bien passé le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda à quelques jours de ces examens cruciaux.