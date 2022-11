Gabon: des élèves du Lycée d’Etat agressés par ceux de Capo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Tout serait parti d’une intrusion inopinée d’un élève du Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB) dans l’enceinte du Lycée Paul Indjendjet Gondjout (LPIG). En réaction, les bleu ciel auraient décidé de se faire respecter en le molestant. Une attitude qui n’a pas été du goût des élèves de Capo qui ont répliqué de la manière la plus forte. Récit.

Véritable gangrène dans nos établissements scolaires, les violences en milieu scolaire deviennent de plus en plus légion alors même que les autorités compétentes tentent d’inverser la tendance. Dernier fait en date, l’altercation qui s’est produite ce vendredi 11 novembre entre les élèves du LTNB et du LPIG.

Les vidéos parvenues à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) se passent de commentaire tant la violence y est à son paroxysme. Bilan provisoire, ‹‹ 2 filles du lycée d’Etat auraient été violées et 17 garçons de Ange Mba seraient à l’agonie actuellement ›› rapportent plusieurs témoins de ce risque. Pour l’heure, le conflit ne serait qu’à ses prémices.

Tant la riposte de Capo devrait intervenir dès le lundi 14 novembre prochain. Occasion de rappeler que ces actes déviants sont répréhensibles du point de vue pénal. D’ailleurs, le Code pénal en l’article 230 met à l’index « quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne ayant entrainé des blessures ».



En répression, l’auteur de cette infraction « est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au moins ». De quoi mettre en garde celles et ceux qui voudraient y verser. Gageons que le ministère de l’éducation nationale prendra les taureaux par les cornes pour mettre fin à cette spirale de violences qui ne concourt pas à valoriser la jeunesse censée être l’avenir de demain.