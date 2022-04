Gabon: des écoles associées de l’Unesco sensibilisées sur la lutte contre la Covid-19 en milieu scolaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

La lutte contre la Covid-19 n’est pas terminée. Vendredi 15 avril 2022, la commission nationale pour l’Unesco au Gabon a lancé la campagne de sensibilisation du réseau national des écoles associées de l’Unesco sur la vulgarisation et l’appropriation des mesures de lutte et de prévention contre le Covid-19 en milieu scolaire. C’était au complexe scolaire d’Alibandeng, dans le 1er arrondissement de Libreville.

La commission nationale pour l’Unesco, avec le concours du Bureau de l’Unesco à Libreville, a ouvert la campagne de vulgarisation et d’appropriation des mesures de lutte et de prévention contre la Covid-19 en milieu scolaire. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de résilience des populations à la Covid-19.

« Cette campagne de sensibilisation sur les mesures de lutte et de prévention contre la Covid-19 en milieu scolaire est l’occasion de réitérer l’engagement et la disponibilité des plus hautes autorités, à accentuer la résilience à la Covid-19. Le ministère de l’Éducation nationale doit renforcer davantage le partenariat avec l’Unesco afin d’atteindre les objectifs du développement durable prônant une éducation de qualité pour tous les citoyens à l’horizon 2030 », a indiqué l’Inspecteur général des services, représentant le ministre de l’Éducation nationale.



La campagne a permis aux participants d’être édifiés sur les origines de la Covid-19, les symptômes, ses différentes phases de mutation, ainsi que sur les différentes approches proposées par la recherche scientifique pour la combattre. Selon le secrétaire général de la Commission nationale pour l’Unesco au Gabon, Fred Paulin Abessolo Mewono, c’était l’occasion pour les représentants et responsables des établissements membres du réseau national des écoles associées de l’Unesco d’acquérir les bonnes pratiques en matière de lutte contre la pandémie en milieu scolaire.