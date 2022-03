Gabon: des échographies et électrocardiogrammes gratuits grâce au Samu social

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais annonce que depuis ce mardi 29 mars 2022, les populations des villes de Mouila, Oyem, Moanda et Franceville peuvent bénéficier gratuitement des échographies et des électrocardiogrammes gratuitement. Des examens coûteux et difficiles d’accès aux populations vulnérables dans l’arrière pays.

Le Samu social gabonais dispense des soins médicaux, informe la population sur les problèmes de santé à travers des caravanes et des campagnes de sensibilisation. Les volontaires humanitaires et le personnel médical apportent également un soutien moral aux malades en leur donnant à nouveau confiance en eux et de l’espoir.

Affiche Samu Social © D.R./GMT

En rendant gratuites les échographies, les femmes de Mouila, Oyem, Moanda et Franceville pourront mieux surveiller le développement de leur grossesse et se préparer à l’accouchement. Selon le Samu social gabonais, « sur les 79 810 femmes enceintes consultées par nos équipes sur l’ensemble du territoire, plus de 95 % ne connaissaient pas le sexe de leurs enfants faute d’échographes fonctionnels en zone rurales ». Un triste constat qui souligne les fortes disparités sociales qui subsistent encore au Gabon en 2022, un pays classé parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

L’électrocardiogramme est un examen qui permet d’évaluer le fonctionnement du cœur en mesurant son activité électrique. Un électrocardiogramme sera peut-être recommandé aux patients atteints d’arythmie, de douleurs à la poitrine ou des palpitations. Selon le Samu social gabonais, c’est la prévalence élevée des maladies cardiovasculaires dans le pays qui a conduit la structure à mettre gratuitement, la disponibilité de cet examen aux populations.