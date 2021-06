Gabon: des données personnelles dérobées au Centre d’édition des documents de transports

Ce lundi 07 juin 2021 le président du Syndicat des agents du ministère des Transports et de l’aviation civile (SAMTAC) a échangé avec les responsables de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel (CNPDCP). Il était question pour le responsable syndical de s’imprégner de la législation en vigueur à la suite du scandale sur l’extraction frauduleuse de données à caractère personnel au sein du Centre national d’édition et de délivrance des documents de transports (CNEDDT).

En effet, c’est le 11 février dernier que le Centre national d’édition et de délivrance des documents de transport aurait reçu la visite d’un opérateur qui aurait extrait frauduleusement des données des usagers pour des raisons encore non élucidées. C’est donc dans l’optique d’entamer des procédures judiciaires à l’encontre des personnes impliquées dans ces actes que le président du SAMTAC a tenu à solliciter les lumières du CNPDCP en matière d’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel.

Pour Ghislain Malanda, il était question « de présenter les faits au président de cette commission et à l’ensemble des commissaires qui, à l’issue des échanges, ont confirmé la recevabilité de la plainte ». A cet effet, l’ensemble des acteurs et des différentes administrations impliquées pourraient être convoqués afin de faire la lumière sur cette affaire.

« Ce sont des données personnelles qui ont été extraites. Il y va de la sécurité intérieure du pays et de nos compatriotes. Nous attendons que les dispositions légales et que les sanctions prévues s’appliquent », a indiqué le président du Syndicat des agents du ministère des Transports et de l’aviation civile