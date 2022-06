Gabon: des députés britanniques échangent avec les conseillers membres de la HAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 31 mai 2022 le président de la Haute autorité de la communication (HAC) accompagné des Conseillers Membres de cet organe, a reçu en audience une délégation de parlementaires britanniques, Conservateurs et Travaillistes. Il était question lors de cette rencontre qui s’est voulue conviviale d’échanger sur les questions relatives à l’exercice du journalisme au Gabon.

Conduite par le député Conservateur James Duddrige, cette délégation de parlementaires britanniques a tenu à s’imprégner du fonctionnement du régulateur des médias. Ainsi, les discussions ont porté essentiellement sur cinq points notamment la liberté de la presse, la désinformation, la place de l’opposition dans la presse nationale, la formation des journalistes et les fake news sur les réseaux sociaux.

A cet effet, les parlementaires britanniques se sont dits satisfaits des échanges avec les conseillers membres de la HAC et se sont félicités des avancées réalisées par le Gabon ces dernières années dans la liberté de la presse. Des avancées perceptibles notamment par la dépénalisation des délits de presse au Gabon depuis 2019, mais aussi un meilleur positionnement dans le classement 2022 de Reporter sans frontières (RSF) de l’année 2022.



Pour rappel, le Gabon a gagné 12 places au dernier classement de RSF. Il est passé de la 117ème à la 105ème place sur 180 pays. A noter que la visite de ces parlementaires britanniques à la Haute Autorité de la Communication intervient près de sept mois après celle d’une délégation du Commonwealth, organisation dont la Grande Bretagne est le pays phare, et à laquelle le Gabon aspire à adhérer.