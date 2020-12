Gabon: des cadres du PDG au contact des ressortissants du département de Lekoko vivant à Libreville

A l’occasion de la célébration des fêtes de fin d’année, les membres du Bureau Politique du Parti démocratioque gabonais (PDG) du département de Lekoko à Bakoumba ont tenu à communier avec une centaine de ressortissants de cette circonscription vivant à Libreville. Une action qui s’inscrit dans la volonté de ces cadres du « Parti de masse » de raffermir les liens avec leur base et promouvoir l’esprit de solidarité prôné par le président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba.

C’est sous le format porte à porte que les membres du Bureau politique du PDG du département de Lekoko Jean François Yanda et Alice Bertille Bikissa Nembe et le membre du secrétariat exécutif Biesnade Bibouthou ont tenu à aller aux contact des ressortissants de leur localité vivant à la capitale. Il était question pour ces cadres du parti au pouvoir d’échanger et offrir une centaine de présents à leurs compatriotes.

Il faut souligner que ce geste en faveur de leurs frères et sœurs s’inscrit non seulement dans la volonté des cadres du Parti démocratique gabonais d’être proches des populations surtout en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, mais aussi de répondre à l’appel à la solidarité et au partage lancé par le chef de l’Etat.

Cette approche innovante qui rentre dans le nouveau cadre de travail impulsé par le secrétaire général du PDG Eric Dodo Bounguendza a eu le mérite de permettre des échanges francs entre les cadres du parti et les militants qui apportent leur concours aux activités de cette formation politique et se rendent dans leur localité à chaque événement politique.