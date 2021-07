Gabon: des barrières électriques, la solution de Lee White au conflit Homme-Faune

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer et de l’Environnement, le Pr. Lee White a inauguré, ce dimanche 18 juillet 2021, une barrière électrique au village Ghietu-y-Batu, dans la province de l’Ogooué-Maritime. Financée par Assala Gabon, cette barrière est une solution au conflit Homme-faune qui devrait permettre d’empêcher les éléphants d’accéder aux villages et ravager leurs plantations.

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement table sur le dossier brûlant du conflit Homme-faune, une affaire qui a déjà causé de nombreux dégâts collatéraux dans l’arrière pays. Au village Ghietu-y-Batu, à quelques kilomètres de Gamba, dans la province de l’Ogooué-Maritime, le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l’Environnement Lee White, a inauguré une barrière électrique construite dans la localité pour tenter d’endiguer le problème.

Il s’agit en effet d’une barrière de 141,7 hectares, financée par la société Assala Gabon SA ( ex Assala Energy) dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale et environnante. Cette clôture électrique devrait contribuer à offrir plus de sécurité aux populations locales ainsi qu’à leurs cultures, en empêchant aux pachydermes, espèces protégées, d’accéder aux villages.

Notons que le Pr. Lee White poursuit actuellement des consultations provinciales sur le conflit Homme-faune. L’objectif pour le membre du gouvernement est de se concerter avec les populations locales, de recueillir directement leurs témoignages afin de trouver des solutions adaptées et ciblées à chaque région du pays.