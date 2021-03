Gabon: des anciens chefs d’établissement s’indignent de la recrudescence des actes de violence en milieu scolaire

Suite à la hausse vertigineuse de violences dans les établissements scolaires primaires et secondaires, la Rencontre des anciens chefs d’établissement (Race) a tenu à donner son point de vue. Pour ces anciens responsables administratifs, par ailleurs parents d’élèves, le meurtre du jeune David Mouloungui, élève en classe de terminale au Lycée Paul Indjendjet Gondjout, est la preuve d’un relâchement des autorités de tutelle dans la sécurisation des apprenants.

Il ne passe plus un mois sans qu’une agression à l’arme blanche ne soit signalée dans un établissement scolaire de Libreville et même de l’intérieur du pays. Dernier acte odieux perpétré à l’encontre de la communauté des élèves, le meurtre du jeune David Mouloungui. C’est fort de cela que la plateforme la Rencontre des anciens chefs d’établissement a dénoncé « l’atmosphère nocive » qui règne dans les lycées et collèges.

En outre, la Race a pointé du doigt le relâchement des mœurs, les actes de violence gratuite dont certains avec armes blanches et l’introduction d’armes à feu et de drogues dans les enceintes scolaires. Occasion pour ces anciens responsables d’établissements d’adresser leurs sincères condoléances à la famille éplorée ainsi qu’à ses camarades et à ses enseignants.



Non sans manquer d’appeler les autorités de tutelle à « davantage d’implication dans la préservation de la quiétude et la sécurité nécessaires à un bon apprentissage », est-il indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. À cela s’ajoutent, la mise en place d’un réel service de transport scolaire et la sensibilisation accentuée par les associations des parents d’élèves. Autant dire que toutes les parties devront s’impliquer pour tenter d’inverser la donne.