Gabon: des AGR pour autonomiser les économiquement faibles

Le gouvernement entend promouvoir la mise en place d’activités lucratives pour renforcer les revenus des populations défavorisées au Gabon. C’est en substance ce que l’on peut retenir de l’atelier de validation des conclusions de l’enquête pilote de ciblage des Gabonais économiquement faibles (GEF) dirigée par le ministère des Affaires sociales et qui s’est achevé le 15 mai dernier.

Pendant une semaine, les experts des ministères des Affaires sociales et de l’Economie en présence des représentants de la Banque mondiale au Gabon étaient réunis en vue de constituer un outil opérationnel de gestion de la base de données des populations vulnérables du pays. Un instrument qui devra servir à terme pour la concrétisation d’un « Registre social » des familles gabonaises démunies.

Au terme de cet atelier, les équipes du ministère des Affaires sociales ont pu fournir un formulaire d’enrôlement des Gabonais économiquement faibles (GEF) et statuer sur la nouvelle définition de ces derniers. Selon Micheline Otounga, vice présidente de l’atelier, le rapport des travaux de cet atelier devrait être transmis aux plus hautes autorités du pays pour appréciation et validation.

Un certain nombre de recommandations ont notamment été formulées. Parmi celles-ci, on note la mise en place d’un programme d’autonomisation des Gabonais économiquement faibles par le truchement des activités génératrices de revenus, l’accompagnement multiforme des enfants handicapés, quel que soit le statut économique de leurs parents.