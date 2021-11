Gabon: des agents du BEIAA formés sur les incidents et accidents d’aviation en Afrique du sud

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 02 au 03 novembre dernier 13 agents du Bureau d’enquêtes des incidents et accidents d’aviation (BEIAA) ont séjourné à Johannesburg, capitale de la province de Gauteng en Afrique du Sud. Il était question lors de ce séjour de prendre part à une session de formation sur les incidents et accidents d’aviation en Afrique du Sud organisée par l’Autorité de l’Aviation civile sud-africaine (South African Civil Aviation Authority, SACAA) membre du bureau permanent de Organisation de l’aviation civile internationale(OACI).

Cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de cet organe créé par le décret n°01108/PR/MP du 03 octobre 2011, puis réorganisé par le décret n°00235/PR/MTL du 04 octobre 2018. Ainsi, du mardi 2 au mercredi 3 novembre dernier, ce sont 13 membres du personnel de ladite structure qui ont été formés sur les incidents et accidents d’aviation.

Durant cette session, les agents ont pu être édifiés sur la procédure de collecte et d’analyse des informations utiles en matière d’incident ou d’accident d’aviation conformément aux dispositions de l’annexe 13 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. Dans le même élan, ces derniers ont pu participer à la visite d’un coquepite en vue de s’imprégner du fonctionnement d’un aéronef.

« Cette formation a été validée par les autorités compétentes chargées de l’aviation civile d’Afrique du sud. La délivrance de ces certificats fait des agents BEIAA présents à cette formation, des enquêteurs techniques d’avion de premières informations reconnus sur le plan mondial. Un moment qui montre que le BEIAA met l’accent sur la formation de ces agents, et compte toujours maintenir son cap » a indiqué le directeur par intérim du BEIAA Serge Olivier Nzikoue.

Pour rappel, le BEIAA dispose d’une double tutelle, l’une fonctionnelle de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) et hiérarchique du ministère des Transports. Il a pour mission de recevoir les notifications et avis sur les incidents et accidents d’aviation, d’aviser les organismes intéressés et les autorités locales d’aviation ou encore de constater les manquements à la sécurité mise en évidence par les accidents.