Gabon: dernier hommage de la mairie d’Akanda à Désirée Syngatadi épouse Matha

C’est ce vendredi 11 novembre 2022 que l’ensemble des équipes municipales de la commune d’Akanda a rendu un vibrant dernier hommage à la défunte maire du 1er arrondissement de ladite commune, Désirée Singatady épouse Matha. Un moment de recueillement et d’émotions ponctué par les applaudissements de sa famille, ses amis et ses collaborateurs qui durant plusieurs mois de loyaux services, auront côtoyé une « femme émérité et leader ».

C’est en présence de personnalités publiques et privées issues de divers secteurs d’activité qu’a eu lieu la cérémonie d’hommage à Désirée Singatady épouse Matha, mairesse du 1er arrondissement de la jeune commune d’Akanda, rappelée auprès de ses ancêtres le jeudi 3 novembre dernier. Vêtus de noir et de blanc, comme pour rappeler que la vie et la mort sont liées, Yvon Patrick Rombogouera, le maire central, accomagné de ses adjoints, des maires d’arrondissement, des agents municipaux, des chefs de quartier et des notables ont tour à tour salué la mémoire d’une « grande femme » qu’ils « n’oublieront jamais ».

Des témoignages aussi élogieux qu’émotionnels ont été faits par Yvon Patrick Rombogouera pour parler de la personne qu’a été Désirée Singatady épouse Matha durant ces années d’activité. Au milieu des applaudissements de l’assistance, à l’entrée et à la sortie du cercueil, les personnes présentes ont tiré leur chapeau à la regrettée en formant une haie d’honneur afin de l’accompagner dans sa dernière demeure.

Autant dire qu’une page se tourne avec ce départ « brutal » de l’une des femmes fortes de la commune d’Akanda. Pour leur part, les agents municipaux ont indiqué que durant tout ce temps où ils ont travaillé avec elle, « elle aura su être à l’écoute des partenaires sociaux ». La classe politique gabonaise vient de perdre une de ses figures de proue en la personne de Désirée Syngatadi.