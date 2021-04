Gabon: Denis Meporewa installé dans ses fonctions de PCA de la CDC

Nommé à l’issue du conseil des ministres du 19 février dernier, le nouveau Président du conseil d’administration (PCA) de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a été installé ce vendredi 23 avril 2021. Au cours d’une cérémonie présidée par la ministre en charge de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Roboty, et marquée par la présence de son Administrateur directeur général, Patricia Manon, Denis Meporewa a notamment souligné qu’il ne « ménagera aucun effort » pour l’atteinte des objectifs de la CDC.

Vent de changement au sein de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Après une dizaine d’années passées entre le conseil de surveillance et le conseil d’administration, Egide Boundono Simangoye a passé, ce vendredi, le flambeau à Denis Meporewa. Nommé à l’issue du conseil des ministres du 19 février dernier, cet ancien banquier de profession a été installé par la ministre chargée de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Roboty.

En effet, porté à ces prestigieuses fonctions après 11 années passées au sein de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) qu’il a notamment dirigé pour le compte du Gabon, le nouveau PCA qui a insisté sur la « nécessité pour la CDC de se recentrer sur ces missions traditionnelles et se concentrer sur les secteurs prioritaires et stratégiques », aura de nombreux défis. Entre autres, notamment, l’achèvement des projets immobiliers en cours.

Prenant la place d’un Boundono Simangoye appelé à prendre les rênes du conseil d’administration de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), Denis Meporewa aura donc désormais la lourde charge de mener à bien les opérations de levée des fonds sur les marchés financiers nationaux et internationaux. Toute chose qui selon lui, devra obéir au « respect des normes de bonne gouvernance basé sur le modèle des entreprises privées ».

Fin connaisseur du secteur financier national, Denis Meporewa qui a longuement insisté sur le rôle central de la CDC dans la politique de développement actuelle mise en exergue à travers le PAT, devra donc « travailler en tandem avec son ADG » comme prescrit par la ministre de l’Économie. Toute chose n’obéissant ni plus ni moins, qu’à des règles strictes de professionnalisme.