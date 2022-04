Gabon: démarrage des inscriptions de la 4ème édition du 10Km de POG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis ce samedi 23 avril, la foire municipale de Port-Gentil et le jardin du bord de mer Emile Otando abrite les stands dédiés aux inscriptions pour le 10 km de POG. Un lancement effectif qui marque un pas de plus vers la tenue de cette compétition accessible aux coureurs professionnels, amateurs et occasionnels, âgés de 16 ans et plus.

Après deux ans d’hibernation, les activités sportives reprennent leurs droits au Gabon. Le samedi 25 juin 2022, se tiendra la quatrième édition des 10KM de POG dans la ville de Port-Gentil. Pour cette quatrième édition, 10.000 coureurs sont attendus pour le top départ, parmi lesquels, un plateau élite de qualité internationale. Près de 9.000 coureurs avaient pris le départ de la 3ème édition, preuve d’un succès populaire grandissant.

Ce samedi 23 avril, les organisateurs ont procédé au démarrage des activités à travers l’ouverture des inscriptions, suivies par la reprise des séances d’entraînements gratuites le dimanche 24 avril 2022. Les frais d’inscriptions des coureurs gabonais et étrangers résidant au Gabon sont estimés à 5 00fcfa.

« Depuis sa première édition, le 10KM de POG s’est imposé les plus hauts standards d’organisation, afin de s’inscrire parmi les courses internationales de renom », rapporte le porte-parole de la course Waris Moulenda Fatombi. Selon lui, le but étant d’offrir à tous les participants l’expérience des plus grands événements.

Pour rappel, le 10KM de POG avait déjà inscrit des performances sportives impressionnantes lors sa première édition avec la 2ème performance mondiale de l’année sur 10KM et la première du continent. Il est depuis le 10KM le plus rapide d’Afrique. Les inscriptions se font à la foire municipale de Port-Gentil et au jardin du bord de mer Emile Otando.