Gabon: démantèlement d’un réseau de fabrication de faux documents administratifs

Un important réseau de falsification de documents administratifs a été démantelé par les limiers de la Brigade de recherche. Informés par des agents de la Direction générale des transports terrestres (DGTT) après des plaintes des personnes flouées, les gendarmes sont parvenus à mettre la main sur un compatriote répondant au nom de Goltrand Nkouna Abessolo, présumé chef dudit réseau.

Permis de conduire, cartes grises, passeports, c’est en substance les documents administratifs falsifiés retrouvés sur Goltrand Nkouna Abessolo lors de son interpellation par les éléments de la Direction générale des recherches (DGR). Grâce à des indics et aux plaintes des personnes approchées par ces faussaires, les limiers ont pu infiltrer ce réseau de malfaiteurs savamment entretenu à l’abri des regards indiscrets.

Des plaintes seraient en grand nombre dans les commissariats et brigades. « Quand je lui ai présenté le dossier il m’a dit qu’avec ses relations il a seulement besoin de l’ancienne carte grise, de la copie de ma pièce d’identité et un montant de 50 000 FCFA », a dénoncé Dobeda Kodzotse, une présumée victime des faussaires. Ce dernier déclare n’avoir jamais été informé d’une quelconque manière de la supercherie de son interlocuteur.

Par ailleurs, une autre victime a été interpellée pour faux et usage de faux, alors même qu’elle ignorait la qualité douteuse du document qui lui avait été délivré. « Je suis venu avec tous les documents et quand je me suis rendu à la visite technique, on m’a informé que la carte grise était une fausse », a fustigé Victor Woutba. Rattrapé, Goltrand Nkouna Abessolo aurait reconnu une cinquantaine de dossiers. Ce qui lui a valu d’être déféré devant le parquet de Libreville avant sa mise sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville.