Gabon: déjà 6 mois de salaires impayés à Télé Africa

Ecouter cet article Ecouter cet article

Voilà plusieurs mois maintenant que les agents de Télé Africa élèvent la voix pour attirer l’attention des autorités sur les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent ainsi que les dysfonctionnements auxquels ils font face. En effet, depuis 6 mois, ces derniers sont clochardisés par la tutelle qui malgré les nombreuses relances des partenaires sociaux semblent avoir opté pour la politique de l’autruche et ce, en dépit des promesses de régularisation. Une situation qui met à mal le fonctionnement de cet outil de communication et surtout, la vie sociale des agents qui y travaillent, lesquels ne savent plus où donner de la tête.

Acteur majeur de la communication, le média Télé Africa permet à des milliers de compatriotes d’être informés chaque jour. Seulement, depuis plusieurs semaines, la situation tend à changer. Et pour cause, les agents sont confrontés depuis 6 mois à une précarité extrême en raison du non-paiement de leurs salaires mais aussi des mauvaises conditions de travail. Un traitement imputable à la tutelle qui met à mal la vie du personnel mais également le fonctionnement de cette société.

Confronté à des impayés de salaires depuis 6 mois, le personnel de Télé Africa ne sait plus à quel saint se vouer. « On a écrit à toutes les personnes ressources mais silence radio depuis 6 mois. Nous n’avons aucune suite. Vu que personne ne semble vouloir nous venir en aide, un mouvement de grève a été lancé afin que la tutelle prenne à bras le corps ce problème. Ce sont des pères et mères de famille qui peinent à joindre les deux bouts sous le regard indifférent des autorités » a déclaré l’un des agents contacté par la rédaction de Gabon Media Time.

Les agents de Télé Africa disent avoir entrepris toutes les démarches auprès de leur tutelle et ce depuis 6 mois pour d’éventuelles explications mais pour l’heure, aucune réponse n’a été fournie malgré les nombreux courriers adressés à leur tutelle. Une situation de précarité dans laquelle devrait intervenir le Syndicat national des professionnels de la communication (Syprocom) afin que des solutions concrètes soient trouvées, tant sur le plan professionnel que personnel. Pour l’heure, ce sont de nombreux pères et mères de famille qui ne savent plus à quel saint se vouer.