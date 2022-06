Gabon: déjà 4 mois de salaire impayés pour les agents de la sûreté aérienne

Ecouter cet article Ecouter cet article

Voilà plusieurs mois maintenant que les agents de l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (ONSFAG) élèvent la voix pour attirer l’attention des autorités sur les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent ainsi que les dysfonctionnements auxquels ils font face. En effet, depuis 4 mois, certains employés sont clochardisés par l’administration qui malgré les nombreuses relances des partenaires sociaux semble avoir opté pour la politique de l’autruche et ce, en dépit des promesses de régularisation. Une situation qui pourrait occasionner de fortes perturbations du trafic aérien dans le pays si une solution n’est pas vite trouvée.

Acteurs majeurs de la circulation aéroportuaire, les agents de l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (ONSFAG) qui permettent à des milliers de personnes de voyager pourraient lancer un mouvement d’humeur. En effet, ces derniers sont confrontés depuis 4 mois à un non-paiement de leurs salaires. Un traitement imputable à l’administration qui met à mal la vie du personnel mais également le fonctionnement de cette société.

Confronté à des impayés de salaires depuis plusieurs mois, le personnel de ONSFAG ne sait plus à quel saint se vouer. « Nous comptons 3 mois d’arriérés de salaires pour les contractuels et 4 mois pour les agents publics » a déploré un agent. Selon certaines sources contactées par nos confrères du site Infos241, ce retard serait imputable aux lenteurs du Trésor public qui traîne les pieds pour solder les salaires de ces pères et mères de famille.

Une situation de précarité dans laquelle devrait intervenir leur syndicat afin d’éviter le déclenchement d’un mouvement d’humeur. D’autant plus que l’année dernière, un problème similaire était survenu, là aussi 4 mois de salaire impayés, causant des retards de vol dans plusieurs compagnies aériennes à l’aéroport de Libreville. Pour l’heure, ce sont de nombreux pères et mères de famille qui ne savent plus à quel saint se vouer.