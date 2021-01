Gabon: déjà 300 buts en carrière pour Aubameyang

C’est l’intéressé et le prestigieux UEFA Europa League qui ont dévoilé cette monstrueuse statistique. En inscrivant un doublé contre Newcastle United durant la 19 ème journée de Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang a atteint la barre des 300 buts en carrière.

Le lundi 18 janvier 2021 a définitivement marqué un tournant significatif dans la saison du capitaine des Gunners. Après un terne début de saison, l’international gabonais s’est réveillé avec un flambant doublé qui a scellé la victoire 3-0 d’Arsenal FC face à Newcastle United lors de la 19 ème journée de Premier League.

Au terme de ce récital footballistique ponctué par la prestation XXL de la panthère du Gabon assaisonnée par Bukaya Saka, Mikel Arteta a salué son capitaine qui était sous les feux des critiques. « Ces buts aujourd’hui lui donneront une bonne confiance, donc c’est bon pour l’équipe », a déclaré Arteta.

Par ailleurs, en inscrivant ce doublé Aubameyang vient de rejoindre le cercle fermé de ces légendes du ballon rond qui auront réussi à inscrire au moins 300 buts en carrière. Sur le plan continental, Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang couramment appelé « Auba » par les anglais, n’est que le seul joueur africain en activité a avoir réalisé cette prouesse.

Seuls Roger Milla, Samuel Eto’o, Dieumercie Mbokani, Godfrey Chitalu et Didier Drogba avaient dépassé la symbolique barre de 300 buts en carrière. Pas même George Weah, seul ballon d’or mondial, n’y était parvenu. Autant dire que le capitaine d’Arsenal est désormais sur une autre planète. Renversant pour un joueur qui n’aura inscrit son premier but en pro que durant la saison 2008-2009. Il lui aurait fallu donc moins de 12 ans pour y arriver.



Selon les chiffres détaillés d’Opta, le natif de Laval originaire de Minvoul au Gabon aurait inscrit 10 buts pour Dijon, 2 buts pour Lille, 2 buts pour As Monaco, 41 buts pour l’As Saint-Étienne, 141 pour le Borussia Dortmund et 78 buts pour Arsenal dont il défend actuellement les couleurs. À cela s’ajoutent les 26 réalisations en équipe nationale du Gabon. Et ceci en seulement 589 matchs soit un ratio de 50,93%. Un peu plus d’un but tous les deux matches.