Gabon: déjà 3 gagnants lors du premier tirage au sort NSIA Épargne Plus

Lancé le 15 mai 2019, le produit NSIA Épargne Plus a connu ce vendredi 14 août 2020 son premier tirage au sort devant récompenser sa fidèle clientèle qui a souscrit à cette offre inédite. Ledit tirage effectué en présence d’un huissier de justice et du directeur général de NSIA Assurances au Gabon Ferdinand Vignac a récompensé 3 abonnés à ce produit dont les lots remportés respectivement de 250.000 FCFA et 500.000 FCFA seront officiellement remis la semaine prochaine.

C’est en présence du Directeur général de NSIA Assurances et d’un huissier de justice, censé veiller à l’impartialité du tirage que s’est déroulé ce premier tirage au sort. Avec une centaine de numéros correspondant aux personnes ayant souscrit à l’offre, c’est 3 heureux gagnants qui ont été tirés au sort. Ces derniers empochent d’importantes sommes d’argent qui leur seront remises à l’occasion d’une cérémonie officielle qui se tiendra le mercredi 19 Août prochain.

Pour information, le produit « NSIA Epargne Plus » est une des innombrables offres du groupe Nsia axée sur l’assurance vie. Cette offre consiste simplement à créer un compte épargne dont le seuil n’est que de 10.000 Fcfa/mois. Une manière de sécuriser son argent mais aussi de financer ses projets présents et futurs sans recourir à un prêt auprès d’un établissement financier classique. Cerise sur le gâteau,« la possibilité pour le souscripteur d’augmenter son capital acquis via un capital bonus dans le cadre d’un tirage au sort »,a précisé l’entreprise via un communiqué.

Les 3 lauréats tirés au sort seront informés dans les prochaines heures. A ce propos, la cérémonie de remise de lots aux 3 gagnants se déroulera le mercredi 19 Août 2020 au siège social de NSIA Gabon sis au boulevard de l’indépendance dans le 3eme arrondissement de Libreville. Par cette énième cagnotte, la société d’assurances marque un peu plus son attachement à sa clientèle en récompensant leur fidélité. Le rendez-vous est donc pris.