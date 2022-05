Gabon: déjà 3 femmes enceintes grâce à la PMA à la Fondation Jeanne Ebori

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 28 février 2022 le service de procréation médicalement assistée (PMA) du Centre hospitalier universitaire mère-enfant Jeanne Ebori (CHUMEJE) a effectué sa première insémination dans le cadre de son programme de fécondation in vitro. Ainsi, ce sont trois femmes qui ont obtenu des résultats probants lors de cette opération.

C’est assurément une bonne nouvelle pour tous les couples rencontrant des difficultés d’enfantement. En effet, grâce aux activités du laboratoire de procréation médicalement assisté (PMA) du Centre hospitalier universitaire Fondation mère-enfant Jeanne-Ebori, trois femmes sur dix gabonaises sont actuellement porteuses de vies soit un taux de réussite estimé à 30%.

Des résultats jugés satisfaisants par le professeur en gynécologie obstétrique Jean François Meye, par ailleurs directeur général du CHUMEJE. «Notre laboratoire est efficace au vu des premiers résultats enregistrés. On peut se réjouir d’avoir 3 grossesses sur 10 surtout dans ce contexte difficile», a-t-il déclaré.



Pour ce dernier, les conditions physiologiques des patientes favorisent la fécondation in vitro (FIV). Il a révélé que « la principale cause d’infertilité est liée à des trompes bouchées après une infection génitale. 80% des femmes sont concernées par ce problème. Les causes biologiques sont assez marginales ».

