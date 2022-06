Gabon: Defunzu lance la première édition du prix jeunes talents du rire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 11 juin 2022, l’humoriste gabonais Omar Defunzu a procédé au lancement officiel de la première édition du « prix du jeune talent du rire » au Musée national des Arts, Rites et Tradition du Gabon. Un événement qui mettra en lumière des jeunes humoristes gabonais à travers des one man show retransmis à Gabon première.

C’est devant les hommes et femmes de médias que s’est tenue cette conférence de lancement de la première édition du « prix du jeune talent du rire ». Il était question pour l’initiateur en la personne de l’humoriste gabonais Omar Defunzu et ses partenaires de présenter le programme de cet événement.

En effet, « prix du jeune talent du rire » vise à accompagner, à mettre en lumière, à former mais également à assurer la relève humoristique gabonaise. Ce programme sera marqué par des séances de coaching sur la rédaction des sketch, la présence scénique, les participants devront faire un exposé de leurs textes en « stand up » devant un jury et un public du 03 juillet au 14 août afin de décrocher la première place.

Il faut souligner que le gagnant recevra la coquette somme de 1.000.000 FCFA et les trois autres finalistes un montant de 250.000 FCFA chacun. A l’issue du processus de sélection, 16 lauréats de sexe masculin et féminin ont été sélectionnées pour participer à la compétition.

Selon Omar Defunzu, l’humour au Gabon est en plein essor. D’où cette motivation à encadrer la jeunesse. « Je m’approche de 30 années de carrières et mon rôle est de pouvoir accompagner à motiver les jeunes à suivre ce métier qui peut nourrir son homme » a-t-il déclaré.