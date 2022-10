Gabon: défaillance du transport scolaire au lycée Technique, les «Iveco» de la police à la rescousse

Ecouter cet article Ecouter cet article

La ville de Libreville a été le théâtre d’un spectacle pour le moins inhabituel le mardi 25 octobre 2022. Faute de bus scolaires à cause du mouvement d’humeur entamé par les agents de Trans’Urb, plusieurs dizaine d’élèves du Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB) ont été embarqués dans des véhicules de la police dont le célèbre « Iveco » pour les ramener chez eux.

Il n’aura fallu qu’un mouvement d’humeur de la société Trans’Urb pour que la mesure annoncée par le chef de l’État dans son adresse à la nation du 16 août 2022 batte de l’aile. Pour preuve, le mardi 25 octobre 2022, des élèves du lycée Technique de Libreville ont été transportés par des véhicules de la police suite à la pénurie des bus mis à disposition dans le cadre du transport scolaire.

La police a embarqué ces élèves qui, las d’attendre les bus du transport scolaire « ngori », commençaient à marcher au risque de provoquer de nouveaux débordements. Une action qu’a saluée la préfecture de Police sur sa page Facebook. « Cette action citoyenne de plus de la Police vise à mettre en exécution la vision des plus Hautes Autorités de la République, relayée par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, qui, dans son discours des vœux 2021, encourageait: » Une Police au service des populations ».

Cette pénurie de bus de transport, qui n’est pas inédite, devrait interpeller le gouvernement, notamment le ministre du Transport, Brice Paillat afin qu’il prenne des mesures visant à engager des pourparlers et proposer des solutions idoines avec les agents de TransUrb. Surtout que la mesure portant gratuité du transport et plus particulièrement celle de la mise en place du transport scolaire gratuit annoncée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la nation du 16 août 2022, constitue l’une de ses mesures sociales fortes.