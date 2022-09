Gabon: déclaration intégrale du Premier ministre Ossouka Raponda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Constatant l’état d’insalubrité persistant et croissant dans le Grand Libreville et d’autres provinces du Gabon, en sus des moyens financiers consentis par l’Etat, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, a instruit le Gouvernement de la République de lancer, cette année, le concours national de l’Arrondissement le plus propre. Ce concours aura lieu à Libreville, capitale du Gabon, et dans les neuf (9) capitales provinciales.

Les modalités d’organisation de cette compétition seront précisées dans les prochaines semaines. L’Arrondissement le plus propre sera primé d’une enveloppe de Cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, pour la gestion de la salubrité dans sa localité. Par ailleurs, le Président de la République a également décidé d’octroyer une enveloppe de Deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA à Libreville, capitale du Gabon, et chaque capitale provinciale, à compter de cette année.

Ces ressources importantes seront gérées exclusivement par les Gouverneurs, dans le cadre des projets de développement local. Les Gouverneurs présideront les Conseils provinciaux, avec pour membres les Conseils locaux.

Sur un tout autre plan, compte tenu des très nombreuses récriminations des populations, concernant la forte dégradation des voiries urbaines de notre pays, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, exprime sa colère par rapport aux lenteurs, constamment observées et dénoncées par lui, dans la réhabilitation du réseau routier national.

Aussi, par décret du Président de la République, Chef de l’Etat, en date de ce jour, le Ministère des Travaux Publics, de l’Equipement et des Infrastructures, est-il dissous. Par conséquent, il est créé, au sein de la Primature, un Département en charge des Travaux Publics, de l’Equipement et des Infrastructures. Le personnel du Ministère dissous est mis à la disposition de la Primature.