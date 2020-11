Gabon: décès de Michel Mpega, ancien Directeur général des impôts

Les enfants MPEGA Michel ont le profond regret d’annoncer aux parents, amis et connaissances le décès de leur père Monsieur MPEGA MICHEL, survenu le 13 Novembre 2020 à Montpellier. Comme tu nous le disais : « La meilleure chose qu’un parent puisse offrir à ses enfants est l’éducation».

La vie est semée d’embûches mais tu étais là à chaque étape pour nous soutenir et nous aider à nous relever. Nous te serons éternellement reconnaissants d’avoir contribué à faire de nous les hommes, femmes, parents que nous sommes aujourd’hui.

Nous continuerons à vivre selon les principes de valeur et d’humilité que tu nous as inculqués et te garderons à jamais dans nos cœurs.

Reposes en paix SUPER HERO.