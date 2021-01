Gabon: décès de Maître Fabien Méré

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Avocat et opposant en exil, Me Fabien Méré est décédé ce 27 janvier 2021 à Paris en France. Une disparition qui sonne comme un véritable coup dur pour l’opposition gabonaise, tant ce dernier avait joué un rôle majeur lors de l’élection présidentielle d’août 2016 et dans les événements qui s’en sont suivis.

Fervent défenseur des Droits de l’Homme, l’ancien ministre était devenu depuis son arrivée en France, une figure emblématique de « la Résistance » après l’élection présidentielle d’août 2016. Élection au terme de laquelle, l’actuel président Ali Bongo Ondimba avait été donné vainqueur par la Cour constitutionnelle. Exilé en France depuis lors, Me Fabien Méré s’est éteint ce jour à la fleur de l’âge. Une information confirmée par plusieurs de ses proches contactés par Gabon Media Time.

Le décès de ce leader politique proche de de la Coalition pour la nouvelle République de Jean Ping, constitue un véritable coup dur pour la diaspora gabonaise. Il faut dire que depuis plusieurs années, cet avocat très engagé en politique etait devenu l’une des rares personnalités à manifester son soutien à l’ancien candidat à la présidentielle.

Pour rappel, Me Méré était avocat au barreau du Gabon. Il est un des grands leaders des années 90 qui a œuvré aux côtés de Me Louis Agondjo Okawe, Joseph Rendjambé et Anaclet Bissielo avec qui il a créé le Parti radical des républicains indépendants (Le PARI).