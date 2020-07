Gabon: Décès de l’ancienne ministre Thérèse Chantal Akouosso

Le Gabon perd un de ses illustres enfants. Thérèse Chantal Akouosso haut commis de l’Etat, ancienne ministre déléguée à la Communication est décédée ce jour. Les raisons du décès sont pour l’heure inconnues.

L’annonce du décès de cette ancienne membre du gouvernement a été annoncé entre autres par Gabon Télévision dans son journal de 20 heures. Thérèse Chantal Akouosso a tiré sa révérence. Cadre de la fonction publique, ministre de la Communication et de l’Economie numérique, puis de la Culture, laisse un grand vide au sein de sa famille mais aussi de ses collègues.

C’est le cas notamment de Blaise Louembe, ancien ministre des Sports et de la Vie associative qui sur sa page Facebook a tenu à rendre hommage à sa collègue. « Je viens d’apprendre avec une réelle consternation, le décès de madame le Ministre Thérèse Chantal Akouosso. Au moment où s’achève le chapelet, grain par grain, de ta vie terrestre, puisse Dieu Tout puissant te réserver une place de choix à ses côtés », a-t-il regretté.

Pour le député du premier arrondissement de la commune de Koulamoutou, on retiendra du passage de Thérèse Chantal Akouosso « une dame courageuse et responsable, un fonctionnaire, puis politicienne et ministre toujours soucieuse du travail bien fait. » a-t-il témoigné.

« Tu vas nous manquer à jamais ! Repose en paix ma très chère sœur ». C’est avec ces mots que l’homme politique a conclu son hommage.